JP Morgan Chase & Co.

Nokia Neutral

12:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nokia auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Die Umsatzerholung im Kerngeschäft dauere länger als erwartet, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Studie nach den Quartalszahlen des Netzwerkausrüsters. Die Margen indes verbesserten sich. 2025 dürften sich die Umsätze mit Netzwerk-Infrastruktur verbessern, aber die Entwicklung im Bereich Mobilfunk-Netzwerk sei unsicherer. Deshpande bleibt an der Seitenlinie./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2024 / 21:11 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2024 / 01:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MARKKU ULANDER/Getty Images