NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Der Netzwerkausrüster habe sehr deutlich die Erwartungen übertroffen, Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Trendwende im Geschäft sei im Gange./ck/ajx