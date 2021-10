NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia nach starken Zahlen zum dritten Quartal und einem Gespräch mit Konzernchef Pekka Lundmark auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Der Netzwerkausrüster sei zuversichtlich, was eine mittel- bis langfristige Wende betreffe, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie. Besonnenheit sei die Schlüsselbotschaft gewesen./tih/he