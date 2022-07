NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Die Finnen hätten die Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Das aufgestockte Umsatzziel sei aber vor allem währungsgetrieben./ag/mis