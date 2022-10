NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Der Netzwerkausrüster habe im dritten Quartal beim operativen Gewinn (Ebit) die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Turnaround im Geschäft mit mobilen Netzwerken verlaufe unterdessen planmäßig, und dies spiegele sich auch in den Zahlen wider. Rückschläge des Kurses seien Kaufgelegenheiten./mf/nas