NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Verfehlte Erwartungen hätten wohl eher an zeitlichen Verschiebungen gelegen als an strukturellen Dingen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hält die derzeit unter Anlegern spürbaren Sorgen um die Aktivitäten in den USA für eine Fehlinterpretation./tih/nas