Nordea Bank Abp Registered Aktie

15,82 EUR -0,11 EUR -0,69 %
14,51 CHF -0,12 CHF -0,81 %
WKN A2N6F4

ISIN FI4000297767

Symbol NBNKF

Nordea Bank Abp Registered Buy

11:11 Uhr
Nordea Bank Abp Registered Buy
Nordea Bank Abp Registered Shs
15,82 EUR -0,11 EUR -0,69%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nordea mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Das um Rückstellungen bereinigte Ergebnis habe die Erwartungen um 3 Prozent übertroffen, schrieb Marlene Eibensteiner in ihrer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 08:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Buy

Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,96 €		 Abst. Kursziel*:
12,78%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
15,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,82%
Analyst Name:
Marlene Eibensteiner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

