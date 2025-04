Goldman Sachs Group Inc.

Nordea Bank Abp Registered Buy

15:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nordea auf "Buy" belassen. Die US-Ökonomen seines Hauses rechneten angesichts von Importzöllen nun mit einem schwächeren Wachstum und einer höheren Wahrscheinlichkeit einer Rezession in dem Land, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Die Zinserwartungen seien rückläufig und gleichzeitig stiegen die Risikoprämien. Aus Sicht der Kreditkosten hätten Nordea und DNB eine vergleichsweise günstige Position inne./bek/la

