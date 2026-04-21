Nordea Bank Abp Registered Aktie

Marktkap. 53,94 Mrd. EUR

KGV 11,54 Div. Rendite 5,97%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nordea nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die Bank habe im ersten Quartal ordentlich abgeschnitten und in den aktuell unsicheren Zeiten positiv überrascht, schrieb Alexander Demetriou am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die Jahresziele seien bestätigt worden./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 01:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 01:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Buy

Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,90 €		 Abst. Kursziel*:
19,50%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
16,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,49%
Analyst Name:
Alexander Demetriou 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs

09:56 Nordea Bank Abp Registered Buy Jefferies & Company Inc.
09.04.26 Nordea Bank Abp Registered Underweight Barclays Capital
01.04.26 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
10.03.26 Nordea Bank Abp Registered Underweight Barclays Capital
09.02.26 Nordea Bank Abp Registered Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

