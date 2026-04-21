Nordea Bank Abp Registered Aktie
Marktkap. 53,94 Mrd. EURKGV 11,54 Div. Rendite 5,97%
WKN A2N6F4
ISIN FI4000297767
Symbol NBNKF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nordea nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die Bank habe im ersten Quartal ordentlich abgeschnitten und in den aktuell unsicheren Zeiten positiv überrascht, schrieb Alexander Demetriou am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die Jahresziele seien bestätigt worden./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 01:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 01:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
19,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
15,90 €
|Abst. Kursziel*:
19,50%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
16,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,49%
|
Analyst Name:
Alexander Demetriou
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,66 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|09:56
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|UBS AG
|10.03.26
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
