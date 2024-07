Jefferies & Company Inc.

Nordea Bank Abp Registered Buy

20:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nordea mit einem weiter gültigen Kursziel von 12,40 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach der unterdurchschnittlichen Kursentwicklung aufgrund verspäteter Aktienrückkäufe sollte die skandinavische Bank mit den Schlussquartalszahlen ein Rückkaufprogramm ankündigen, schrieb Analyst Alexander Demetriou in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bis 2026 dürfte Nordea rund 35 Prozent seines Börsenwerts an die Aktionäre ausschütten. Nordea generiere eine der höchsten Kapitalrenditen in der europäischen Branche. Zudem seien wettbewerbsrechtliche Unsicherheiten inzwischen ausgeräumt./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2024 / 10:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2024 / 13:00 / ET

