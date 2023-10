Jefferies & Company Inc.

Nordea Bank Abp Registered Hold

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea im Zuge eines Analystenwechsels von 8,37 auf 11,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts einer enttäuschenden Entwicklung der Gewinne nach Rückstellungen, höherer Kreditverluste und geringerer Kapitalausschüttungen müssten die immer noch bestehenden Bewertungsaufschläge für nordeuropäische Banken hinterfragt werden, schrieb der ab sofort zuständige Analyst Alexander Demetriou in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Andere Banken hätten im Zuge der Normalisierung des Zinsumfelds aufgeholt, etwa bei den Kapitalrenditen. Am wenigsten negativ beurteilt der Experte Danske und Nordea, wo er noch Aufwärtspotenzial von den aktuellen Bewertungen aus sieht./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2023 / 16:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2023 / 16:51 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com