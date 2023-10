Goldman Sachs Group Inc.

Nordea Bank Abp Registered Neutral

11:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordea nach Zahlen von 149 auf 153 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Martin Leitgeb hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen je Aktie bis ins Jahr 2027 um bis zu 5 Prozent an. Die Kurszielerhöhung begründete er außerdem mit einem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./tih/gl

