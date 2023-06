JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die nordeuropäische Bank Nordea von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Ihr Kursziel senkte Analystin Sofie Peterzens in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zum schwedischen Bankenmarkt von 150 auf 130 schwedische Kronen. Generell zählten Banken mit einem starken Geschäft in Schweden wie die Nordea ohnehin zu den von JPMorgan am schwächsten eingeschätzten Geldinstituten in Europa. Nun nähere sich der Höhepunkt der Zinseinkünfte und das Land rutsche in die Rezession. Nordea überzeuge zwar mit hoher Profitabilität, starkem Management und attraktiver Rendite. Nach dem starken Lauf der Aktien sei die Bewertung inzwischen aber hoch./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2023 / 19:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2023 / 00:15 / BST

