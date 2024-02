JP Morgan Chase & Co.

Nordea Bank Abp Registered Underweight

09:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nordea nach Zahlen auf "Underweight" belassen. Analystin Sofie Peterzens hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Gewinnerwartungen für die Bank für 2024 etwas an, reduzierte sie aber für 2026 aber etwas. Ihr Kursziel bleibt bei 115 schwedischen Kronen./mis/ngu

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2024 / 16:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2024 / 16:02 / GMT

