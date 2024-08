JP Morgan Chase & Co.

Nordea Bank Abp Registered Underweight

08:01 Uhr

(Technische Wiederholung)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nordea mit einem Kursziel von 120 Schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Nach den Quartalszahlen der schwedischen Großbank habe sie ihre Prognosen für den Nettogewinn der Jahre 2024 bis 2026 leicht erhöht, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am 16. Juli vorliegenden Studie./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2024 / 15:40 / BST Erstmalige

Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2024 / 15:40 / BST

