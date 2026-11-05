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Nordex Buy

13:41 Uhr
Nordex Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordex AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nordex nach Zahlen mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen habe im dritten Quartal überzeugt und die Äußerungen zum Schlussviertel stimmten zuversichtlich, schrieb John Kim in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordex Buy

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
42,00 €		 Abst. Kursziel*:
40,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
42,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,61%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.