Nordex Aktie
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Marktkap. 9,67 Mrd. EURKGV 25,09 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655
ISIN DE000A0D6554
Symbol NRDXF
AI Analyse
Nordex Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nordex nach Zahlen mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen habe im dritten Quartal überzeugt und die Äußerungen zum Schlussviertel stimmten zuversichtlich, schrieb John Kim in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nordex Buy
|Unternehmen:
Nordex AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
59,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
42,00 €
|Abst. Kursziel*:
40,48%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
42,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,61%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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