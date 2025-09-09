DAX 23.671 +0,2%ESt50 5.380 +0,4%Top 10 Crypto 16,00 +1,3%Dow 45.491 -0,5%Nas 21.886 +0,0%Bitcoin 97.625 +0,2%Euro 1,1686 -0,1%Öl 67,11 -0,7%Gold 3.623 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Oracle 871460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Klarna A414N7 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX etwas fester -- RENK baut Produktion um -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
Alibaba-Aktie reagiert positiv: Milliardenschwere Anleihe soll die Cloud-Infrastruktur stärken Alibaba-Aktie reagiert positiv: Milliardenschwere Anleihe soll die Cloud-Infrastruktur stärken
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nordex Aktie

Kaufen
Verkaufen
Nordex Aktien-Sparplan
20,48 EUR -0,84 EUR -3,94 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,93 Mrd. EUR

KGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0D655

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0D6554

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NRDXF

Jefferies & Company Inc.

Nordex Buy

11:31 Uhr
Nordex Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordex AG
20,48 EUR -0,84 EUR -3,94%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die von Bundeskanzler Friedrich Merz angedeutete Tempoverlangsamung beim Ausbau erneuerbarer Energien passe zu möglichen Schlussfolgerungen des bevorstehenden Energiewende-Monitoring-Berichts, der zu Jahresanfang vom Wirtschaftsministerium in Auftrag gegeben worden und noch nicht veröffentlicht worden sei, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er habe sich schon früher mit den Auswirkungen für den Windturbinenhersteller Nordex beschäftigt. Eine Reduzierung des deutschen Onshore-Windkraftziels für 2030 könnte die Stimmung dämpfen. Doch die Aktie sei weiter günstig bewertet, und die Risiken erschienen angesichts der schon konservativen Konsensschätzungen begrenzt./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 04:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 04:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordex Buy

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,34 €		 Abst. Kursziel*:
17,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
20,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,07%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordex AG

11:31 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
25.08.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.25 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: Unicredit, Basler, Rheinmetall, Eckert & Ziegler und Siemens. Stocks in Action: Unicredit, Basler, Rheinmetall, Eckert & Ziegler und Siemens.
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 mit Zuschlägen
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag in Grün
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen am Dienstagmittag zu
finanzen.net Gewinne in Europa: Gewinne im Euro STOXX 50
finanzen.net UniCredit Aktie News: UniCredit am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 legt am Montagmittag zu
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter
finanzen.net Schwacher Handel: Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Minus
RSS Feed
UniCredit S.p.A. zu myNews hinzufügen