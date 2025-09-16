Nordex Aktie
Marktkap. 4,79 Mrd. EURKGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655
ISIN DE000A0D6554
Symbol NRDXF
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach einem Besuch der Husumer Windenergie-Messe auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Gespräche mit leitenden Vertriebsmitarbeitern und Managementteams hätten durchweg einen konstruktiven Ausblick für die europäische Onshore-Windenergie widergespiegelt, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Obwohl der deutsche Monitoring-Bericht kurzfristig für einige Unsicherheit gesorgt habe, bleibe die Stimmung in der Branche optimistisch und der Wettbewerb rational./rob/edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nordex
Zusammenfassung: Nordex Buy
|Unternehmen:
Nordex AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
20,04 €
|Abst. Kursziel*:
24,75%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
20,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,25%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,53 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
