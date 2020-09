NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Vor dem Ende des dritten Quartals habe er seine Schätzungen für den Windkraftanlagen-Hersteller angesichts der fortgesetzten Verwerfungen durch die Corona-Pandemie überarbeitet, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Höhere Produktions- und Logistikkosten dürften die Ertragskraft in der zweiten Jahreshälfte belasten. Der Verkauf der Projektiersparte an RWE indes gleiche dies aus und biete zum Jahresende ein "komfortables Liquiditätskissen"./ck/ajx