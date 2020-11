NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach den am Montagabend veröffentlichten Eckdaten zum dritten Quartal und einem Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) des Windanlagen-Herstellers habe zwar deutlich unter der Corona-Krise gelitten, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der neue Ausblick für das Jahr 2022 aber sei beeindruckend./la/ck