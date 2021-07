NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Nordex von 30 auf 25 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Nach der Kapitalerhöhung sei der Windkraftanlagen-Hersteller nun in einer weitaus besseren Position, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So habe das Unternehmen seine Bilanz gestärkt und die Profitabilität erhöht./la/ck