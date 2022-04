NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Mit der Delta4000-Produktserie habe sich Nordex nach einem Rekordauftragseingang im Jahr 2021 in der Spitzengruppe der Hersteller für Windturbinen an Land etabliert, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach einer Verdreifachung der Kapazität in den vergangenen drei Jahren auf über 6 GW liege der Fokus nun auf der Profitabilität, um das Ziel einer Ebitda-Marge von 8 Prozent zu erreichen./edh/tih