NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Windturbinenhersteller habe einen erwartungsgemäß langsameren Jahresstart hingelegt, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Die Auftragslage dürfte sich in den Folgequartalen jedoch bessern./edh/mis