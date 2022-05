NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex von 20 auf 16 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die neuen Ziele des Herstellers von Windkraftanlagen seien ein herber Schlag, auch wenn die Stimmung in der Branche zuletzt schon ziemlich unter ähnlich schlechten Nachrichten von Wettbewerbern gelitten habe, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Jetzt dürfte aber die Talsohle erreicht sein mit künftig weniger geopolitischem Gegenwind./tih/ajx