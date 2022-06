NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex angesichts einer Privatplatzierung von Anteilen beim Aktionär Acciona auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Schritt sei erwartet worden, der Zeitpunkt sei aber überraschend, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Derzeit sei der Barmittelbestand ja noch solide. Positiv überrascht ihn auch der Umfang der Maßnahme./tih/ajx