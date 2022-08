NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Wie erwartet habe der Windturbinenhersteller ein schwieriges zweites Quartal hinter sich, in dem die Installationen von Lieferkettenproblemen behindert worden seien und die Rentabilität aufgrund höherer Kosten zurückgegangen sei, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/he