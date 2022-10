NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Der Windturbinenhersteller dürfte im dritten Quartal weitere Marktanteile gewonnen und von gestiegenen Preisen profitiert haben, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der operative Verlust sollte deutlich niedriger ausgefallen sein als im Vorquartal. Zudem habe er aus einer Branchenkonferenz in Hamburg positive Eindrücke mitgenommen./gl/tih