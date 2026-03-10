DAX 23.598 -1,6%ESt50 5.768 -1,2%MSCI World 4.428 -0,2%Top 10 Crypto 9,0975 +0,0%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 60.036 -0,3%Euro 1,1585 -0,2%Öl 90,73 -0,7%Gold 5.178 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Beiersdorf 520000 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 NVIDIA 918422 SAP 716460 Bayer BAY001 TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 adidas A1EWWW DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Wall Street stabil erwartet -- Deutschland gibt Ölreserven frei -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: BMW präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: BMW präsentiert Quartalsergebnisse
Aktien von HENSOLDT, RENK und TKMS unter Druck: Was den Rüstungssektor belastet Aktien von HENSOLDT, RENK und TKMS unter Druck: Was den Rüstungssektor belastet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nordex Aktie

Kaufen
Verkaufen
Nordex Aktien-Sparplan
43,24 EUR +0,14 EUR +0,32 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 10,17 Mrd. EUR

KGV 25,09 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0D655

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0D6554

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NRDXF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Nordex Buy

08:01 Uhr
Nordex Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordex AG
43,24 EUR 0,14 EUR 0,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nordex von 32 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die höheren mittelfristigen Margenambitionen sorgten für größeren Optimismus, schrieb Richard Dawson am Dienstagabend. Untermauert werde er von einem Auftragsbestand auf Rekordniveau./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nordex

Zusammenfassung: Nordex Buy

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
43,28 €		 Abst. Kursziel*:
15,53%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
43,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,63%
Analyst Name:
Richard Dawson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,49 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordex AG

08:01 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.26 Nordex Market-Perform Bernstein Research
27.02.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
27.02.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.02.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Nordex AG

dpa-afx Analystenstimme Nordex-Aktie fester: Berenberg hebt Kursziel an und empfiehlt Titel zum Kauf Nordex-Aktie fester: Berenberg hebt Kursziel an und empfiehlt Titel zum Kauf
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex am Mittag im Aufwind
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Verluste
finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag gesucht
finanzen.net XETRA-Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im TecDAX
Dow Jones Nordex-Aktie klettert: Neue Aufträge über fast 280 MW in Deutschland
finanzen.net Nordex Aktie News: Anleger decken sich am Dienstagnachmittag mit Nordex ein
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX fester
reNEWS Nordex wins 279MW in Germany
EQS Group EQS-News: Nordex Group receives orders from wpd totaling nearly 280 MW in Germany
reNEWS Nordex wins 56MW Germany order
EQS Group EQS-News: Nordex Group receives order from Qualitas Energy for 56 MW wind farm in Germany
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
reNEWS Nordex secures 220MW Euro orders rush
RSS Feed
Nordex AG zu myNews hinzufügen