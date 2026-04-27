Nordex Aktie

Marktkap. 11,26 Mrd. EUR

KGV 25,09 Div. Rendite 0,00%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Nordex Buy

08:01 Uhr
Nordex Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nordex von 50 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Windturbinenherstellers hätten eine dank des Effizienzprogramms beeindruckende Margenentwicklung belegt, schrieb Richard Dawson in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht vom Dienstagnachmittag. Diese dürfte im Jahresverlauf weiter anziehen. Dazu komme der neue Rekord beim Auftragsbestand./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex Buy

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
48,56 €		 Abst. Kursziel*:
17,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
47,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,45%
Analyst Name:
Richard Dawson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

