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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Nordex Buy

09:06 Uhr
Nordex Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordex AG
41,92 EUR 0,78 EUR 1,90%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nordex nach Auftragszahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Die eingegangenen Bestellungen des Windturbinen-Herstellers hätten die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Richard Dawson in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Er geht davon aus, dass Deutschland nach dem hohen Auktionsvolumen weiterhin ein wesentlicher Treiber für die Auftragseingänge bleiben und das US-Geschäft einen zunehmenden Beitrag leisten wird./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 05:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nordex

Zusammenfassung: Nordex Buy

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
42,00 €		 Abst. Kursziel*:
35,71%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
41,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,97%
Analyst Name:
Richard Dawson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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