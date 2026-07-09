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Nordex Aktie

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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Nordex Buy

08:51 Uhr
Nordex Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordex AG
41,18 EUR -1,78 EUR -4,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Nordex mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Windturbinenherstellers dürften die Markterwartungen moderat übertreffen, schrieb Richard Dawson am Donnerstagnachmittag in seinem Ausblick. Auch für die mittelfristigen Aussuchten bleibt er optimistisch./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordex Buy

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
42,80 €		 Abst. Kursziel*:
33,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
41,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,42%
Analyst Name:
Richard Dawson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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