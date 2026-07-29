Nordex Aktie
Marktkap. 8,82 Mrd. EURKGV 25,09 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655
ISIN DE000A0D6554
Symbol NRDXF
Nordex Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nordex nach Zahlen von 57 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das unerwartet starke zweite Quartal des Windanlagenbauers habe weiteres Margenwachstum gebracht, schrieb Richard Dawson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand habe neue Hochs erreicht./rob/mf/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nordex Buy
|Unternehmen:
Nordex AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
58,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
39,16 €
|Abst. Kursziel*:
48,11%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
39,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
46,39%
|
Analyst Name:
Richard Dawson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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