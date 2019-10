NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex nach einem starken Anstieg des Auftragseingangs von 10,60 auf 12 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Rakesh Patel senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie zwar die Schätzung für den Gewinn je Aktie 2019 um fast ein Viertel. Für das kommende Jahr erhöhte der Experte diese Kennziffer aber um fast die Hälfte./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2019 / 19:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.