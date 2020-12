Aktie in diesem Artikel Nordex AG 18,69 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nordex angesichts einer Kapitalerhöhung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20,70 Euro belassen. Mit dem Schritt hübsche das Windkraftunternehmen die Bilanz auf und er diene der Zielerreichung, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die für 2022 genannten Zielmarken seien zwar positiv, er sehe vorerst aber eher Risiken - unter anderem wegen rückläufiger Installationen an Land und neuer Konkurrenzprodukte./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2020 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.