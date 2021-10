NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex in einem Ausblick auf die Neunmonatszahlen von 19,40 auf 18,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Analyst Ajay Patel passte in der am Donnerstag vorliegenden Studie seine Kostenschätzungen an./ag/mis