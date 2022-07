Aktie in diesem Artikel Nordex AG 8,24 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Nordex auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13,70 Euro belassen. Die Auftragslage der Windturbinenhersteller bei landgestützten Anlagen im zweiten Quartal sehe angesichts gestiegener geopolitischer Risiken, die die Materialkosten in die Höhe getrieben hätten, schwächer als vor einem Jahr aus, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Für Nordex habe er indes schon nach dem ersten Quartal seine Schätzungen angepasst./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2022 / 17:51 / BST