NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex nach Halbjahreszahlen von 12,77 auf 12,70 Euro moderat gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Ajay Patel passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzungen für den Hersteller von Windkraftanlagen an und reagierte damit auf Rohstoffpreise, Logistiktrends und Auftragseingänge./bek/ck