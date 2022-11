Werbung Passende Produkte der Société Générale Name WKN Laufzeit Cap Kurs Discountzertifikat Classic auf Nordex SH7BYF 17.03.2023 13,05 11,58 * für alle Produkte der Société Générale.

Jetzt günstig traden! Nur 2,50 € pro Tradefür alle Produkte der Société Générale. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: SH7BYF . Beachten Sie auch die weiteren Hinweise** zu dieser Werbung.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2022 / 11:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.