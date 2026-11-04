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RBC Capital Markets

Nordex Underperform

14:01 Uhr
Nordex Underperform
Aktie in diesem Artikel
Nordex AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex nach detaillierten Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Angesichts der bereits bekannten Eckdaten hätten die finalen Kennziffern des Windturbinen-Herstellers nicht überrascht, schrieb Colin Moody in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/lew

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 03:06 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 03:06 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordex Underperform

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
42,66 €		 Abst. Kursziel*:
-15,61%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
42,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,17%
Analyst Name:
Colin Moody 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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