RBC Capital Markets

Nordex Underperform

14:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex nach detaillierten Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Angesichts der bereits bekannten Eckdaten hätten die finalen Kennziffern des Windturbinen-Herstellers nicht überrascht, schrieb Colin Moody in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/lew

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 03:06 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 03:06 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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