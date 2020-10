MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Norma Group nach vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro bekräftigt. Der Bericht mache deutlich, dass sich der Autozulieferer im Erholungsmodus befinde, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die zugleich in Aussicht gestellte Ebita-Marge für 2020 von mehr als 5 Prozent, die die operative Ertragskraft widerspiegele, entspreche voll und ganz seinen Erwartungen./ck/gl