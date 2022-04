HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat das Kursziel für Norma Group von 47 auf 44 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Corona-Lockdowns in China hinterließen ihre Spuren beim weltweiten Pkw-Absatz, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daraus resultierten neuen Schätzungen und ein niedrigeres Kursziel für den Zulieferer. Einen gewissen Ausgleich biete dagegen das Geschäft außerhalb des Autobereichs. Längerfristig gestalteten sich die Aussichten für den Verbindungstechnik-Spezialisten unterdessen positiv./mf/mis