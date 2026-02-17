NORMA Group Aktie
Marktkap. 506,61 Mio. EURKGV 32,39 Div. Rendite 2,68%
WKN A1H8BV
ISIN DE000A1H8BV3
Symbol NOEJF
NORMA Group SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Norma Group nach Gesamtjahres-Eckdaten mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Der Wandel des Verbindungstechnik-Herstellers sei im Gange, schrieb Yasmin Steilen am Dienstagabend. Da sie angesichts der geplanten Ausschüttung an die Aktionäre nach dem Verkauf des Wassermanagement-Bereichs mehr Aufwärtspotenzial als Abwärtsrisiken sieht, behält sie ihre Kaufempfehlung bei./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Norma Group
Zusammenfassung: NORMA Group Buy
|Unternehmen:
NORMA Group SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
15,48 €
|Abst. Kursziel*:
29,20%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
15,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,55%
|
Analyst Name:
Yasmin Steilen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
