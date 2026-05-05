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Marktkap. 473,48 Mio. EUR

Div. Rendite 0,96%
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WKN A1H8BV

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ISIN DE000A1H8BV3

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Symbol NOEJF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

NORMA Group SE Buy

14:31 Uhr
NORMA Group SE Buy
Aktie in diesem Artikel
NORMA Group SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Norma Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die tags zuvor vorgelegten Quartalszahlen des Autozulieferers seien solide ausgefallen und der Ausblick bestätigt worden, schrieb Yasmin Steilen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem schienen die Ziele für 2026 auch erreichbar zu sein./ck/rob/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Norma Group

Zusammenfassung: NORMA Group Buy

Unternehmen:
NORMA Group SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,60 €		 Abst. Kursziel*:
28,21%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
15,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,23%
Analyst Name:
Yasmin Steilen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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14:31 NORMA Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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EQS Group EQS-PVR: NORMA Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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