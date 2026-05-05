NORMA Group Aktie
Marktkap. 473,48 Mio. EURDiv. Rendite 0,96%
WKN A1H8BV
ISIN DE000A1H8BV3
Symbol NOEJF
NORMA Group SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Norma Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die tags zuvor vorgelegten Quartalszahlen des Autozulieferers seien solide ausgefallen und der Ausblick bestätigt worden, schrieb Yasmin Steilen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem schienen die Ziele für 2026 auch erreichbar zu sein./ck/rob/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Norma Group
Zusammenfassung: NORMA Group Buy
|Unternehmen:
NORMA Group SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
15,60 €
|Abst. Kursziel*:
28,21%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
15,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,23%
|
Analyst Name:
Yasmin Steilen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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