NORMA Group Aktie
Marktkap. 599,01 Mio. EURDiv. Rendite 0,96%
WKN A1H8BV
ISIN DE000A1H8BV3
Symbol NOEJF
AI Analyse
NORMA Group SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Norma Group nach Zahlen zum zweiten Quartal von 20 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate hätten in jeder Hinsicht die Erwartungen übertroffen, schrieb Yasmin Steilen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sollte die Zuversicht der Investoren stärken, dass der Chefin Birgit Seeger die Trendumkehr zum Besseren gelinge. Besonders beeindruckend sei das organische Wachstum im Segment industrieller Anwendungen des Herstellers von Verbindungstechnik./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 16:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Norma Group
Zusammenfassung: NORMA Group Buy
|Unternehmen:
NORMA Group SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
22,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,82 €
|Abst. Kursziel*:
16,90%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
19,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,42%
|
Analyst Name:
Yasmin Steilen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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