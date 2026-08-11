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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

NORMA Group SE Buy

08:21 Uhr
NORMA Group SE Buy
Aktie in diesem Artikel
NORMA Group SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Norma Group nach Zahlen zum zweiten Quartal von 20 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate hätten in jeder Hinsicht die Erwartungen übertroffen, schrieb Yasmin Steilen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sollte die Zuversicht der Investoren stärken, dass der Chefin Birgit Seeger die Trendumkehr zum Besseren gelinge. Besonders beeindruckend sei das organische Wachstum im Segment industrieller Anwendungen des Herstellers von Verbindungstechnik./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 16:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Norma Group

Zusammenfassung: NORMA Group Buy

Unternehmen:
NORMA Group SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,82 €		 Abst. Kursziel*:
16,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
19,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,42%
Analyst Name:
Yasmin Steilen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: NORMA Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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