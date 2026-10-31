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NORMA Group Aktie

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Warburg Research

NORMA Group SE Buy

13:16 Uhr
NORMA Group SE Buy
Aktie in diesem Artikel
NORMA Group SE
15,62 EUR 0,48 EUR 3,17%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Norma Group nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Resultate des Autozulieferers seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Sebastian Ubert in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der bestätigte Jahresausblick erscheine weiterhin konservativ./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:27 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Norma Group

Zusammenfassung: NORMA Group Buy

Unternehmen:
NORMA Group SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
14,42 €		 Abst. Kursziel*:
66,44%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
15,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
53,65%
Analyst Name:
Sebastian Ubert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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