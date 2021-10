NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Das Potenzial des Antikörpers Ligelizumab zur Behandlung von Nesselsucht werde unterschätzt, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Trotz Konkurrenzprodukten habe das Präparat Blockbusterchancen. Ein Scheitern mit dem Medikament Canakinumab gegen Lungenkrebs werde derweil am Markt schon erwartet./mf/tih