NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Entgegen den Erwartungen habe der Medikamentenkandidat Ligelizumab zur Behandlung von Nesselsucht in entsprechenden Phase-III-Studien keine Überlegenheit im Vergleich zum etablierten Novartis/Roche-Produkt Xolair gezeigt, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieser Rückschlag komme zu einem Zeitpunkt, an dem die Stimmung für die Novartis-Aktie sich eigentlich aufzuhellen begonnen habe./ck/gl