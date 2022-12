NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. 2023 dürfte bei dem Pharmakonzern das Herz-Kreislauf-Mittel Laqvio wieder in den Fokus rücken, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Montag vorliegenden Studie. Umfragen unter US-Kardiologen deuteten darauf hin, dass die Zielsetzungen für das Medikament erreichbar sind./tih/edh