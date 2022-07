HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Der schweizerische Pharmakonzern habe ein solides Zahlenwerk zum zweiten Quartal vorgelegt und die Jahresziele bestätigt, schrieb Analystin Kerry Holford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Alles in allem habe es keine Überraschungen gegeben./ck/he