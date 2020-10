NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie des Pharmakonzerns Novartis nach Quartalszahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Umsatzseitig hätten die Schweizer die Erwartungen verfehlt, sie beim Gewinn je Aktie aber erfüllt, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung./ajx/edh